Titisee-Neustadt vor 3 Stunden

Seniorin verliert fast 10.000 Euro an Telefonbetrüger: Drogeriemitarbeiterin verhindert Schlimmeres

Einen hohen Geldbetrag erbeutet haben Telefonbetrüger in Titisee-Neustadt. Die unbekannten Täter hatten in den vergangenen vier Wochen einer 85-jährigen Frau aus Titisee-Neustadt am Telefon einen vermeintlichen Gewinn versprochen.