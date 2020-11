Die Polizei Neustadt wurde am Donnerstag, gegen 18.30 Uhr, in die Ringstraße in Neustadt gerufen worden. Durch die Beamten konnte der Sattelzug in langsamer Geschwindigkeit, rückwärts aus dem Bereich dirigiert werden.

Nach einem belehrenden Gespräch bezüglich der aufgestellten Verkehrszeichen konnte der Brummifahrer seinen Weg anschließend über die Hebelstraße fortsetzen.