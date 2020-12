Laut Mitteilung des Polizeipräsidiums Freiburg mussten die Polizeibeamten des Reviers Titisee-Neustadt am Samstag, 5. Dezember, gegen 23.15 Uhr eine Privatparty in einem Mehrfamilienhaus in der Stalterstraße beenden, da die Gäste gegen die geltenden Corona-Bestimmungen verstoßen hatten.

Gegen die insgesamt sieben Personen im Alter zwischen 15 und 55 Jahren wurde ein Ordnungswidrigkeitverfahren eingeleitet.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet eventuelle Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 07651 93360 zu melden.