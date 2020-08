Nach momentanem Stand der Ermittlungen fand in der Nacht auf Montag eine Party y an der sogenannten „Waldliegewiese„ in Titisee-Neustadt statt. Nach Beendigung des Festes verließen die Besucher die Örtlichkeit, ohne die zuvor entfachten Holzrollen zu löschen. Als die Polizei eintraf, brannten beziehungsweise glommen die Holzstücke noch. Um die Brandgefahr zu beseitigen, forderten die Beamten die örtliche Feuerwehr an. Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet evtl. Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 07651/93360 zu melden.