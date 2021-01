Zu einer Auseinandersetzung in den Räumlichkeiten einer Gemeinschaftsunterkunft wurde die Polizei am Freitag, 15. Januar, gegen 17 Uhr gerufen. Nachdem es zwischen zwei Männern zunächst zu einem verbalen Disput gekommen sei, soll einer der Kontrahenten sein Gegenüber auch mit der Faust und dem Ellbogen geschlagen haben. So heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Im Verlauf der Sachverhaltsaufnahme wurden im Zimmer des Geschädigten Leuchten zur Absicherung von Straßenbaustellen aufgefunden. Bislang ist unklar, wie diese in den Besitz des 24-Jährigen gelangten. Die Ermittlungen dauern an.