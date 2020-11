In das Innere der Wohnung in einem Wohnhaus gelangte die Person ersten Erkenntnissen nach nicht. An der Wohnungstür entstand ein Schaden in Höhe von rund 200 Euro.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen des Vorfalles, sich unter der Telefonnummer 07651/93360 zu melden.