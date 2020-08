Die Polizei verortet den Einbruchsversuch auf den Zeitraum zwischen Mitternacht und 4.30 Uhr in der Frühe. Die Täter hatten hierbei zunächst das Fliegenschutzgitter des Kellerfensters entfernt und versuchten anschließend, das gekippte Fenster aufzudrücken, was jedoch misslang. Im weiteren Tatverlauf versuchten die Täter durch das gekippte Fenster eine Flasche Alkoholika herauszuziehen, was ebenfalls missglückte. Ein Tatzusammenhang mit einem weiteren Einbruch in dieser Nacht in ein Metzgereigeschäft in Hinterzarten ist nicht auszuschließen. Das Polizeirevier Titisee-Neustadt bittet unter der Nummer 07651/93360 um sachdienliche Hinweise.