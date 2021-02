Laut Mitteilung der Polizei befuhr die 18-Jährige am Freitag die Parkstraße. Ein Passant, welcher zu diesem Zeitpunkt mit seiner Ehefrau an der dortigen Straße zu Fuß unterwegs war, hielt die Autofahrerin mittels Handzeichen an, um sie auf ihr Fehlverhalten aufmerksam zu machen.

Daraus entwickelte sich ein Disput zwischen dem Beifahrer und den Passanten, woraufhin die Fahrzeugführerin ausstieg und dem Passanten unvermittelt mit ihrem Knie trat. Dem Beifahrer gelang es kurzzeitig beruhigend dazwischen zu gehen.

Kurz daraufhin ging die Frau auf die Partnerin des Passanten zu und versuchte dieser das Handy zu entreißen, was ihr jedoch nicht gelang. Die junge Frau beleidigt die Ehefrau, stieg dann wieder in ihr Auto und fuhr anschließend in Richtung Bahnhof Titisee davon.

Die renitente Autofahrerin beließ es aber nicht bei dem einmaligen Disput. Sie drehte wenig später nochmals mit ihrem Auto um und fuhr mit hoher Geschwindigkeit knapp an dem Ehepaar vorbei. Einige Meter weiter hielt sie dann ihr Auto an und provozierte weiter. Danach fuhr sie wieder unvermittelt davon.

Die laut Polizei „sichtlich beeindruckten“ Passanten meldeten den Sachverhalt bei der Polizei. Im Verlaufe einer daraufhin durchgeführten Fahndung konnte die junge Frau durch die Polizei angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei stellten die Beamten fest, dass die junge Frau wohl unter Drogen mit ihrem Auto unterwegs war. In einer nahegelegenen Klinik wurde bei ihr eine Blutentnahme durchgeführt.

Gegen die junge Frau wurde durch die Polizei ein Strafverfahren eingeleitet.