Als ein 56-jähriger Autofahrer am Montag, 31. August, kurz nach 20 Uhr die Schottenbühlstraße in Richtung Ortsmitte befuhr, löste sich der Anhänger von der Anhängerkupplung und rollte unkontrolliert gegen einn am rechten Fahrbahnrand geparktes Auto. Nach Zeugenaussage liegt die Ursache in einem Bedienungsfehler beim Anhängen des Anhängers. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwas 3600 Euro.