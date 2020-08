Eine Gruppe, bestehend aus drei Männern im Alter um die 20 Jahre, befand sich gegen 2 Uhr am Nachtschalter einer Tankstelle in der Titiseestraße, um sich noch etwas zu kaufen. Zu dieser Zeit suchte auch ein 37-jähriger Mann die Tankstelle auf, um ebenfalls etwas zu kaufen. Der alkoholisierte Mann drängte sich laut Mitteilung der Polizei an der Personengruppe vorbei, was zum Unfrieden der anderen Personen führte.

Nach einem kurzen Wortgefecht kam es dann zu wechselseitigen Körperverletzungen, in deren Verlauf der 37-jährige Mann leicht verletzt wurde. Die Polizei konnte die Streitparteien voneinander trennen. Bei der Anzeigenaufnahme stellten die Beamten bei dem Mann ein Handy fest, welches er kurz zuvor in einer Gaststätte entwendet hatte. Die Polizei hat Strafverfahren gegen die beteiligten Personen eingeleitet.