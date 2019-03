von sk

Bis auf einen Unfall im Bereich Lenzkirch verliefen sie laut Polizei alle ohne Verletzungen. In diesem einen Fall erlitt eine beteiligte Person ein Schleudertrauma. Im Bereich Altglashütten kam ein Laster aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der B 500 ab und touchierte die Leitplanke. In Schluchsee und in Lenzkirch kam es jeweils zu einem Auffahrunfall aufgrund fehlenden Abstandes gepaart mit nicht angepasster Geschwindigkeit. Mehrere Lastwagen kamen bei sechs Unfällen aufgrund der glatten Fahrbahn jeweils nach rechts ab und landeten im Bankett. Andere Fahrzeuge waren in diesen Fällen nicht beteiligt. Der Unfall mit den markantesten Auswirkungen gab es auf der B 31 im Bereich Bildstöckle, dort rutschte der Auflieger eines Lkw aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in die Gegenfahrbahn und beschädigte dort drei Autos. Auch hier gab es nur Blechschäden. Hier musste die B 31 für zwei Stunden gesperrt werden. Laut Polizei bildete sich insgesamt elf Kilometer Stau. Der Lasterfahrer musste eine Sicherheitsleistung hinterlegen, er erhält eine Anzeige. Ein weiterer Unfall ereignete sich auf der Spirzenstraße. Auch hier war nicht angepasste Geschwindigkeit die Ursache für das Abkommen von der Fahrbahn. Auch hier gab es nur einen Blechschaden.