Die Bürger in der Wälderstadt sind am Sonntag, 29. September, aufgerufen, einen neuen Bürgermeister zu wählen. Amtsinhaber Armin Hinterseh stellt sich bekanntlich nicht mehr zur Wiederwahl. Drei Kandidaten haben ihren Hut in den Ring geworfen.

Michael Schreiner | Bild: privat

Michael Schreiner: Der 52-jährige Neustädter Diplom-Sozialarbeiter und Sozialbetriebswirt Michael Schreiner ist seit 2014 Leiter des Schopfheimer Markus-Pflüger Heims, zuvor war er 13 Jahre Verwaltungsleiter und stellvertretender Gesamtleiter bei der Jugend-Hilfeeinrichtung Mariahof. Er setzt unter anderem auf Transparenz, Vereine und Bürgerschaft, Soziales, Energiewende, Wirtschaftsförderung und medizinische Vorsorge mit dem Motto „Tradition verpflichtet zur Innovation“. Der verheiratete Vater von zwei Kindern möchte in seiner Heimatgemeinde etwas bewegen. Titisee-Neustadt habe Potenzial und Stärken die es gelte zu fördern und gemeinsam mit den Bürgern die Schwächen ausgleichen.

Leopold Winterhalder | Bild: Foto Leofa

Leopold Winterhalder: Als Stimmenkönig im Hochschwarzwald zog der 57-jährige Kinobetreiber und Grünen Stadtrat nach den Kommunalwahlen am 26. Mai erneut in den Kreistag ein. Diesen Erfolg erhofft er sich auch bei den Bürgermeisterwahlen. Seit 1984 ist Winterhalder im Stadtrat und als Grüner leistete er oft Pionierarbeit. Seit 1999 betreibt er das Krone Theater. Die Ziele von Winterhalder sind die Stärkung der Region. Hierzu zählt auch die Verbesserung des Schulstandortes und die Schulentwicklung. Ganz wichtig ist für ihn, sich für die Energiewende einzusetzen, die Schaffung einer attraktiven Innenstadt durch die Verkehrsberuhigung der Hauptstraße und damit die Stärkung des Einzelhandels.

Meike Folkerts | Bild: privat