Eine positive Jahresbilanz zieht der Vorstand der Sparkasse Hochschwarzwald: Trotz der niedrigen Zinsen ist die Geschäftsentwicklung im Kundengeschäft sowie die Ertrags- und Risikolage zufriedenstellend. "Die rekordniedrigen Zinsen fressen sich immer weiter in die Bilanz hinein und lassen den Zinsüberschuss weiter zurückgehen", informierte Vorstandsvorsitzender Jochen Brachs am Mittwoch beim Bilanz-Pressegespräch.

Sparkasse in Zahlen

Die Sparkasse Hochschwarzwald betreut 28 500 Girokunden. Rund 17 000 Kunden sind Online-Banking-Nutzer, zwei Drittel aller Konten werden online geführt. Datenschutz habe große Priorität. So würden die Kundendaten auch ausschließlich auf Servern in Deutschland verwaltet. Das Bankinstitut unterstützt Aktivitäten in sozialen, kulturellen und sportlichen Bereichen mit rund 130 000 Euro jährlich. Dazu zählen auch Jugend musiziert, Planspiel Börse und der Gründerpreis.