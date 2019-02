von SK

Am Mittwoch gegen 20.25 Uhr erhielt das Polizeirevier Titisee-Neustadt einen Anruf aus einer Gaststätte an der Hauptstraße. Gemeldet wurde ein Gast der, der sich trotz eines Hausverbots in dem Lokal aufhielt. Zuvor hatte er zwei Frauen verbal belästigt. Nachdem der Gast trotz mehrfacher Aufforderung des Gastwirtes das Lokal nicht verlassen wollte, sollte die Polizei dies regeln. Während des Anrufes verließ der Gast dann doch die Gaststätte. Mehr als eine Stunde später erschien der ungebetene Gast aber wieder und jetzt musste eine Streife des Reviers einschreiten. Nach der Personalienfeststellung und dem Verweisen der Örtlichkeit schien die Angelegenheit erledigt. Jedoch erschien dieser Gast etwa 30 Minuten später in einem Dönerimbiss. Problem hier war, dass er auch dort bereits Hausverbot hatte, weil er in zurückliegender Zeit mehrere Gäste verbal belästigt hatte. Hier kam er der Aufforderung des Gastwirtes, die Räume zu verlassen, ebenfalls nicht nach. Aus diesem Grund musste eine Streifenbesatzung erneut einschreiten. Da erkennbar war, dass der ungebetene Gast uneinsichtig und damit zu rechnen war, dass er weitere Ordnungsstörungen begehen werde, wurde er vorsorglich in Gewahrsam genommen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs und eine Rechnung für den Gewahrsam.