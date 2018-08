Eine grandiose Stimmung, fantastische Musik, tolle Atmosphäre, tausende von Gästen und ein imposantes Farbspektakel sind das beeindruckende Fazit des sechsten Holi-Festivals. Veranstalter Andreas Bächle aus Titisee-Neustadt hatte wiederum das richtige Gespür, die das Gelände an der Hochfirstschanze zu einer echten Partymeile zu gestalten.

Holi-Festival

Holi ist ursprünglich das hinduistische Frühlingsfest, es wurde erstmals im Juni 2012 in Berlin gefeiert. Daraufhin folgten dann München, Hannover und Dresden. Der Publikumserfolg war gigantisch und so schwabbte das Fest der Farben nicht nur über ganz Deutschland, sondern auch in sieben europäische Ländern. Seit 2014 wird das Holi-Festival weltweit gefeiert. An der Hochfirstschanze in Titisee-Neustadt war man von Anfang an mit dabei, so wurde heuer das sechste Holi-Festival hier durchgeführt. (pb)