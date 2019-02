Titisee-Neustadt 12. Februar 2019, 15:26 Uhr

Spielhallenräuber auf der Flucht

Eine Spielothek in der Pfauenstraße in Neustadt überfallen hat ein Unbekannter am Samstag gegen Mitternacht. Er erbeutete einen vierstellingen Geldbetrag und ist seither auf der Flucht.