Titisee-Neustadt Von Gabelstapler überrollt: 59-Jährige stirbt bei Arbeitsunfall in einer Papierfabrik

Ein tödlicher Arbeitsunfall hat sich in einer Papierfabrik in Titisee-Neustadt ereignet. Dabei wurde eine Frau von einem Gabelstapler überrollt. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.