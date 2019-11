So etwas findet man nicht alle Tage in einem Garten: Am Donnerstag gegen 13.10 Uhr meldete ein Anwohner der Rudenberger Straße in Titisee-Neustadt der Polizei einen Schlangenfund in seinem Garten. Der Gartenbesitzer übergab den eintreffenden Beamten eine circa 50 Zentimeter lange, rot-weiße Schlange, die er bereits vorsichtig mit einem Gartenwerkzeug in einen Eimer gelegt hatte. Nach Abklärung mit einem Schlangenexperten bestätigte sich der Verdacht, dass es sich bei dem Tier um eine ungiftige Kornnatter handelte.

Da der Besitzer der Schlange nicht ermittelt werden konnte, wurde das Tier in fachmännische Obhut gegeben.