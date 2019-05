von SK

Am Donnerstag, in der Zeit von 8.20 bis 9.30 Uhr, wurde durch den Streifendienst des Polizeireviers Titisee-Neustadt der fließende Verkehr, mit Schwerpunkt Geschwindigkeit, im Bereich des Parklplatzes Schattenloch überwacht. In diesem Zeitraum wurden drei Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Weiterhin wurde ein Verstoß gegen Sozialvorschriften und ein Überholen trotz Überholverbot festgestellt. Alle Fahrer wurden angehalten, kontrolliert und belehrt. Nach Abschluss der Ermittlungen werden die Anzeigen beim Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald vorgelegt. „Weitere Kontrollen werden folgen“, kündigte ein Polizeisprecher an.