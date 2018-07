Zu einem unvergesslichen Spektakel soll das sechste Holi-Festival an der Hochfirstschanze in Neustadt werden. Der Countdown läuft für das Ereignis am Samstag, 11. August, und die DJs brennen darauf, endlich an der größten Naturschanze auflegen zu können.

Fest der Farben: Im August 2013 war Premiere des Holi-Festivals in Neustadt. Eine großartige Idee von Andreas Bächle, der das Festival mit seiner Eventagentur organisiert. Am 11. August wird es erneut zu einem Musik- und Farbspektakel kommen, wenn das Neustädter Holi-Festival vor der einmaligen Kulisse der Hochfirstschanze startet. Das indische Traditionsfest Holi steht für eines der ältesten und farbenfreudigsten Feste Indiens. "Die Klassen sind aufgehoben und gemeinsam wird gefeiert. Gemeinsam bewirft man sich mit dem natürlich gefärbten Pulver Gulal", informiert Bächle. Auch beim Holi-Festival 2017 ginges mehr als bunt zu. | Bild: Gerold Bächle

Im August 2013 war Premiere des Holi-Festivals in Neustadt. Eine großartige Idee von Andreas Bächle, der das Festival mit seiner Eventagentur organisiert. Am 11. August wird es erneut zu einem Musik- und Farbspektakel kommen, wenn das Neustädter Holi-Festival vor der einmaligen Kulisse der Hochfirstschanze startet. Das indische Traditionsfest Holi steht für eines der ältesten und farbenfreudigsten Feste Indiens. "Die Klassen sind aufgehoben und gemeinsam wird gefeiert. Gemeinsam bewirft man sich mit dem natürlich gefärbten Pulver Gulal", informiert Bächle. Line-Up : Mit Electro House, progressivem Big Room und fettem Ray-Ban bringen die DJs die Platten an diesem Tag zum Glühen und das Publikum zum Rasen. DJ Moestwanted aus Mannheim ist wohl der angesagteste Mixer am Mischpult, der an der Hochfirstschanze stehen wird. Auch der legendäre Hypercat ist mit dabei, der absolute Superheld, der für seien gefährlichen Stagedivings bekannt ist. Kein Unbekannter ist Dodobeatz mit seiner Dance/Elektronic Musikshow. Auch die Skills von DJ T-Mo, dem Latin-Mix von DJ Cre-8, dem Hip-Hop-Reggae von DJ Chessmaster F kennt man in Neustadt. Für Emotionen sorgt auch Danny Dutch, der mit „Road to Muchu Picchu“ seinen neusten Hit präsentiert. Für einen gekonnten Klassik-Remix sorgt DJ B-Phisto. Aus Donaueschingen kommen DJ Borni und DJ Pagani. Aus Freiburg kommt der Newcomer Robin Antonio Fierro alias „Defierro" mit Electronic wie Deep-House, oder progressive House.

Mit Electro House, progressivem Big Room und fettem Ray-Ban bringen die DJs die Platten an diesem Tag zum Glühen und das Publikum zum Rasen. DJ Moestwanted aus Mannheim ist wohl der angesagteste Mixer am Mischpult, der an der Hochfirstschanze stehen wird. Auch der legendäre Hypercat ist mit dabei, der absolute Superheld, der für seien gefährlichen Stagedivings bekannt ist. Kein Unbekannter ist Dodobeatz mit seiner Dance/Elektronic Musikshow. Auch die Skills von DJ T-Mo, dem Latin-Mix von DJ Cre-8, dem Hip-Hop-Reggae von DJ Chessmaster F kennt man in Neustadt. Für Emotionen sorgt auch Danny Dutch, der mit „Road to Muchu Picchu“ seinen neusten Hit präsentiert. Für einen gekonnten Klassik-Remix sorgt DJ B-Phisto. Aus Donaueschingen kommen DJ Borni und DJ Pagani. Aus Freiburg kommt der Newcomer Robin Antonio Fierro alias „Defierro" mit Electronic wie Deep-House, oder progressive House. Farben: Die Farbbeutel, die dann nach Kommando gemeinsam in die Luft geworfen werden und dann zur Farbexplosion führen, können direkt an der Schanze erworben werden. „Wir legen großen Wert auf Farbe, die keine Gesundheitsgefahr darstellt“, erklärt Andreas Bächle. Für die Farbe kann er ein deutsches Zertifikat vorweisen. „Die Leute sollen Spaß haben“, sagt er.

Die Farbbeutel, die dann nach Kommando gemeinsam in die Luft geworfen werden und dann zur Farbexplosion führen, können direkt an der Schanze erworben werden. „Wir legen großen Wert auf Farbe, die keine Gesundheitsgefahr darstellt“, erklärt Andreas Bächle. Für die Farbe kann er ein deutsches Zertifikat vorweisen. „Die Leute sollen Spaß haben“, sagt er. Hochfirstschanze: Eine einmalige Kulisse ist die Hochfirstschanze in Neustadt. Die größte Naturschanze der Region in Neustadt wird die idyllische Kulisse im Farb- und Musikspektakel des Holi-Festivals bieten.

Eine einmalige Kulisse ist die Hochfirstschanze in Neustadt. Die größte Naturschanze der Region in Neustadt wird die idyllische Kulisse im Farb- und Musikspektakel des Holi-Festivals bieten. Busshuttle: Verschiedene DJs werden Fan-Busse starten. So fährt ein Bus von Donaueschingen, Waldshut und Rheinfelden/Lörrach nach Neustadt. Karten gibt es bei den DJs.

Verschiedene DJs werden Fan-Busse starten. So fährt ein Bus von Donaueschingen, Waldshut und Rheinfelden/Lörrach nach Neustadt. Karten gibt es bei den DJs. Kartenverkauf: Der Kartenverkauf zum sechsten Fest der Farben an der Hochfirstschanze läuft bereits unter www.holi.Neustadt.de. Von 12 Uhr bis 22 Uhr wird am Samstag 11. August an der Hochfirstschanze dieses Indische Traditionsfest gefeiert. Einlass ist ab 16 Jahre.

Holifest Das indische Traditionsfest Holi steht für eines der ältesten und farbenfreudigsten Feste Indiens. Die Kasten und der gesellschaftliche Status wird aufgehoben, gemeinsam wird gefeiert. Gemeinsam bewirft man sich mit dem natürlich gefärbten Pulver, dem Gulal. Während an der Hochfirstschanze nur ein Tag gefeiert wird, kann das der hinduistischen Überlieferung entstammende Frühlingsfest am ersten Vollmondtag des Monats Phalguna (Ende Februar/Anfang März) schon einmal bis zu zehn Tage dauern.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein