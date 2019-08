Titisee-Neustadt – Zehn Stunden lang verwandelte sich die Hochfirstschanze in Neustadt in ein spektakuläres Farbenmeer mit gut gelaunten jungen Menschen, mit einem grandiosen Musikmix, mit fantastischen DJs, mit Superstimmung, die zur Megaparty wurde.

Der ablaufende Hype um dieses aus Indien stammende Farben-Festival hat sich auch an der Sprungschanze in Neustadt bemerkbar gemacht. Nur 2000 Karten wurden verkauft, dies dürfte auch am gleichzeitigen Laurentiusfest gelegen haben. Vor allem fehlten auch die Busse aus Donaueschingen und Waldshut. Dies lässt Veranstalter Andreas Bächle nachdenken, ob das Festival auch im nächsten Jahr wieder stattfindet. Er könnte sich auch eine andere Form vorstellen.