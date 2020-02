Leblos in einem Bach aufgefunden wurde ein Mann am Mittwoch in Titisee-Neustadt. „Ein Zeuge fand den 37-Jährigen gegen 10.30 Uhr im Bereich Wilhelm-Fischer-Straße„, informierte ein Polizeisprecher. Derzeit laufen die Ermittlungen zur Feststellung der genauen Todesursache.

„Nach derzeitigem Kenntnisstand gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden", so der Sprecher weiter.

Die Polizei bittet Zeugen, denen der Mann am Mittwochvormittag aufgefallen ist oder die sonstige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0761/882 57 77 zu melden.