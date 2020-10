Eine 19-Jährige betrat am Donnerstag, gegen 17 Uhr, einen Drogeriemarkt an der Scheuerlenstraße und bezahlte an der Kasse einen Teil ihrer Ware. Als sie den Markt verlassen wollte, ertönte die Diebstahlsicherung. Bei einer anschließenden Durchsuchung konnte weitere unbezahlte Ware in ihrer Tasche aufgefunden werden. Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat ein Strafverfahren gegen die junge Frau eröffnet.