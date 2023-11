Ein 30-jähriger Autofahrer war am Samstag, 18. November, gegen 20 Uhr, in Titisee-Neustadt von der Stalterstraße kommend in Richtung Donaueschingerstraße unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, sei der Autofahrer nach links von der Fahrbahn abgekommen. Dabei seien Fahrer und Beifahrer mit einem am Straßenrand befindlichen Baum kollidiert.

Am Fahrzeug sowie am Baum sei erheblicher Schaden im dreistelligen Bereich entstanden. Im Rahmen der Unfallaufnahme hätten sich sich die Erkenntnisse verdichtet, dass der Fahrzeuglenker wohl unter erheblichem Alkoholeinfluss fuhr und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest habe einen Wert von 1,68 Promille angezeigt. Die Polizei wird gegen den Fahrzeuglenker nun ein Strafverfahren unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahren unter Alkoholeinfluss ohne gültige Fahrerlaubnis einleiten.