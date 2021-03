Vor fünf Jahren war die CDU noch die stärkste Partei in Tennenbronn. Sie verliert aber deutlich. Grüne verlieren weniger deutlich, liegen aber zwei Prozentpunkte unter Ergebnis von 2016.

Bei der Landtagswahl haben in Tennenbronn die Grünen die CDU von ihrem angestammten Thron gestoßen. Knapp ein Drittel der Wähler, die am Sonntag in die Festhalle zur Wahl schritten, gaben ihre Stimme der Kretschmann-Partei. Drittstärkste Partei ist