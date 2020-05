Im Zeitraum vom vergangenen Mittwoch bis Montagmorgen sind unbekannte Täter in einen an der Landesstraße 175 aufgestellten Baustellencontainer eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, war dieser an der Landesstraße zwischen Schramberg und Berneck aufgestellt und wurde im Zeitraum über Christi Himmelfahrt und das anschließende Wochenende von Unbekannten geöffnet.

Diese entwendeten daraus einen Notstromaggregat, einen Winkelschleifer, eine Bohrmaschine und eine Wasserpumpe. Der Schaden durch die gestohlenen Gerätschaften beläuft sich nach Angaben der Polizei auf rund 8000 Euro. Die Polizei Schramberg hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib der Geräte unter 07422/27010.