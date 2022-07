In Tennenbronn wird es jetzt nass. Badschnass, um genau zu sein. Am Freitag, 22. Juli, eröffnet das Freibad „badschnass“ in Tennenbronn nach zweijähriger Sanierung. Als besonderes Bonbon an die Bürger, die zwei Jahre auf den Badespaß im Affentäle verzichten mussten, wird eine ganze Woche lang zum kostenlosen Badespaß eingeladen.

Auch wenn derzeit die Außenanlage noch im Entstehen ist und hier und da noch letzte Arbeiten ausgeführt werden, zeichnet sich schon ab: Das Freibad in Tennenbronn ist rundum gelungen. Das Wasser in den beiden großen Edelstahlschwimmbecken wärmte sich in den vergangenen Tagen auf und lädt auch angesichts der am Wochenende erneut zu erwartenden hochsommerliche Temperaturen zu einem beherzten Sprung ins Nass ein.

Rutschenfreunde haben die Wahl zwischen der gelben, 73 Meter langen Riesenrutsche und der zehn Meter langen Trio-Slide-Rutsche, auf der drei Personen nebeneinander gleichzeitig ins Wasser rutschen können. Im Kinderbereich gibt es zudem eine Halbschalenrutsche.

Der Leiter der Stadtwerke Schramberg, Peter Kälble, betont, wie intensiv in den vergangenen Wochen noch einmal gearbeitet wurde, um das Freibad fertig zu stellen. „Der Subunternehmer hat für die Gestaltung der Außenanlage noch einmal eine zusätzliche Truppe engagiert.“

Kälble ist überzeugt, dass die Besucher ein tolles Freibad vorfinden werden und ist gespannt auf die ersten Reaktionen, auch wenn bis zur Eröffnung nicht alle Arbeiten komplett abgeschlossen sein werden. Etwa der Panoramaweg, der um das komplette Areal herumführt. Auch Sonnenschirme für den neu gestalteten Kinderbereich mit Wasserspielen fehlen noch. Ebenso ist ein großer Bereich der Liegewiese erst noch im Entstehen. Dennoch gibt es für die Badegäste ausreichend Platz, etwa auf den neu gestalteten Liegeterrassen.

Kostenplan eingehalten

Der Kostenplan von sieben Millionen Euro konnte trotz erheblicher Preissteigerungen eingehalten werden. Wie Kälble sagt, sind die Stadtwerke mit dem Bau des Freibads, abgesehen von der Verzögerung, „mit einem blauen Auge davon gekommen“.

Häppchen und Eis

Die Eröffnung des Freibads in Tennenbronn, das künftig den Namen „badschnass“ tragen wird wie das Hallenbad im Stadtteil Sulgen, wird groß gefeiert. Am Freitag, 22. Juli gibt es um 13 Uhr die Eröffnung mit Schrambergs Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr. Musikalisch gestaltet der Musikverein Frohsinn die Eröffnungszeremonie. Ab 13.30 Uhr startet der Badebetrieb. Zum Einstand serviert der Pächter des Freibadkiosk, Klaus Vögtle, kostenlose Häppchen für alle und Eis für die Kinder. Es gibt eine Hüpfburg, zudem können die Besucher an einem Gewinnspiel teilnehmen und unter anderem zehn Mal eine 100-Euro-Wertkarte für den Bäderbesuch in Schramberg gewinnen. Das Freibad ist am Freitag bis 20 Uhr geöffnet. (spr)

Zum Saisonstart

Als Entschädigung für die verzögerte Eröffnung des Bads ist der Eintritt eine ganze Woche bis einschließlich 29. Juli frei. Am Samstag, 23. Juli, gibt es um 10 Uhr im Rahmen der Fit & Gesund-Aktion des SÜDKURIER Aquafitness. Anmeldungen für die kostenlose Aktion per Mail an: fitundgesund@suedkurier.de. (spr)