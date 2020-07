Der Tennenbronner Ortschaftsrat traf sich jetzt zum Ortstermin im Affentäle. Das Gremium besichtigte den umgestalteten Gästetreff. Der wird seit vielen Jahren als Ort für touristische Veranstaltungen genutzt. Ein Manko dabei war, dass in dem ehemaligen Pferdestall keine Fenster waren. Deshalb forderte der Ortschaftsrat entsprechende Mittel an. Jetzt freute sich Ortsvorsteher Manfred Moosmann, dass die Arbeiten erledigt sind.

Große Fenster und viel Licht

Eine große Fensterfront lässt jetzt viel Licht ins Innere des Gästetreffs. Dort wurden auch die dunklen Tragwerkbalken hell gestrichen, eine dimmbare LED-Beleuchtung sorgt bei Abendveranstaltungen für eine gleichmäßige Ausleuchtung des Raums. Für die Maßnahme, die 18 500 Euro kostete, gab es von den Mitgliedern des Ortschaftsrates viel Lob.

Das Geheimnis der grauen Kästen

Über graue Kästen, die seit einiger Zeit an manchen Straßenlampen in der Affentälestraße befestigt sind, wundern sich die Anwohner. In der Sitzung konnte das Rätsel um die Kästchen aufgelöst werden. Es handelt sich um Seitenradarmessgeräte. Diese speichern über einen bestimmten Zeitraum die Anzahl der vorbeifahrenden Fahrzeuge und messen die gefahrene Geschwindigkeit. Aus der objektiven Messung über das Verkehrsaufkommen sowie die tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeiten sollen künftige Maßnahmen, etwa über eine generelle Geschwindigkeitsreduzierung, abgeleitet werden. Wie Ortsvorsteher Moosmann versicherte, werden von den Geräten jedoch keine Kennzeichen registriert.

Stadt hat nur begrenzt Einfluss

Gesundheitliche Bedenken gegenüber dem beim Ferienpark geplanten Funkmast äußerte eine Anwohnerin in der Fragestunde. Sie wollte wissen, ob die Antenne auch 5G-tauglich sei und welche gesundheitlichen Auswirkungen die elektromagnetische Strahlung habe. Laut Aussage von der Stadtverwaltung liegt für den Bau der Antenne eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der Bundesnetzagentur vor. Der Einfluss der Stadt sei hier begrenzt, man habe nur Einfluss auf den Standort, nicht auf die Antennenleistung. Der neue 5G-Standard für den Mobilfunkbereich ist Grundlage für die Digitalisierung in vielen Lebensbereichen.