Tennenbronn vor 1 Stunde

Das Abwasser in Tennenbronn wird 2021 etwas teurer, die Gebührenerhöhung bleibt aber moderat

Die Bürger müssen fürs Abwasser künftig etwas tiefer in die Tasche greifen. Dies wurde bei der letzten Ortschaftsratssitzung in diesem Jahr deutlich. Zum 1. Januar 2021 steigen die Kosten moderat, so Peter Kälble, Geschäftsführer der Stadtwerke Schramberg.