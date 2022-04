Da freuen sich die Mitglieder der Narrengilde Pfrieme-Stumpe seit über einem Jahr, dass 2022 das 50-Jahre Bestehen gefeiert werden kann – daraus geworden ist wegen Corona aber nichts. „Klar, waren wir enttäuscht darüber“, sagte Gildemeisterin Helga Wölk.

Mitglieder zuversichtlich

Auch die Mitglieder waren nicht wirklich darüber begeistert. Und nun an der Hauptversammlung 2022 blicke man mit Zuversicht auf das, was nun kommen wird, sind sich die Narren einig. Denn gefeiert wird nun im kommenden Jahr. „50+1 wird das angepasste Motto lauten“, sagten Helga Wölk und etliche Gildemitglieder.

Also, von Niedergeschlagenheit und Trübsal ist in der Versammlung nichts zu spüren. Es kann nur aufwärts gehen, so die Parole zur kommenden Fasnetsaison der ältesten Tennenbronner Narrenvereinigung. Dazu hat die bisherige Gildemeisterin klargestellt: „Ich will das Jubiläum noch als Vorsitzende mitnehmen“, was dann bei der Wahl auch so bestätigt wurde.

Ehrungen Nachträglich zum Jahr 2021 wurden für 25 Jahre Melanie Günter, Stefan Ketterer, Kathrin Moosmann, Manfred Moosmann, Nicole Obergfell und Luzia Staiger, geehrt. Für 40 Jahre Treue zur Narrengilde sind Angelika Fleig Ingrid Günter, Ulrich Haas, Heinrich Hermann, Sabine Roschinski und Karl-Heinz Roth, geehrt worden. Im aktuellen Jahr 2022 sind für 25 Jahre Sandra Cortesi, Bettina Estrada, Stephanie Friedrich, Melina Obergfell, Matthias Pfaff, Iris Steidinger und Andrea Weißer geehrt worden. Auf 40 Mitgliedsjahre blicken Alexander Schweizer, Martin Schweizer, Robert Schweizer, Stefan Schweizer, Roland Urban und Jürgen Wald.

Es war dann auch eine ungewöhnliche Veranstaltung mit zwei aufeinanderfolgenden Vorstandswahlen für die Jahre 2021 und 2022. So wurden für 2021 Helga Wölk im Amt bestätigt. Ebenfalls Sophia Haberstock als zweite Kassiererin, neue Schriftführerin wird Tiana Jancker. Die Wahl für 2022 ergab folgendes Ergebnis: stellvertretende Vorsitzender Volker Obergfell und Kassiererin Helga Moosmann. Die Kasse wird durch Achim Hölzl und Lothar Hass geprüft.

Selten so still an der Fasnet

In ihrem Bericht spricht die Gildemeisterin darüber, dass es selten eine so ruhige Fasnet gegeben habe. Immerhin konnte der Weihnachtsbaum auf dem Dorfplatz von Werkhofmitarbeitern in einen schönen Narrenbaum umgewandelt werden.

Überaus glücklich zeigen sich neben Helga Wölk auch die Mitglieder, dass die Summerland-Veranstaltung mit vier Terminen im August, als eine wichtige Stütze, stattfinden konnte. Helga Moosmann berichtete über den positiven Kassenstand.