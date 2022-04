Einmal mehr lässt Fritz Wöhrle seiner künstlerischen Gestaltung freien Lauf. Mit seinen Hasen und Hühnerfiguren sorgt er bereits Wochen vor Ostern für den Blickfang an der Löwenstraße. Viele Spaziergänger bleiben schon mal stehen und wechseln mit Fritz Wöhrle einige Worte.

Figuren bieten Gesprächsstoff

Meistens handeln sich die Gespräche um die zahlreich ausgestellten Figuren. Wöhrle weiß davon zu berichten, dass auch die Kindergartenkinder Blicke auf die österlichen Arrangements werfen. Dass nun Corona im dritten Jahr die Osterdekoration begleitet, wird selbstverständlich auch künstlerisch festgehalten.

Durch die Holzfiguren kommt Fritz Wöhrle mit Passanten ins Gespräch. | Bild: Werner Mueller

Mit Leib und Seele bei der Sache

Fritz Wöhrle bearbeitet mit Leib und Seele altes Holz. Viele Stücke stammen vom Gelände rund um den Gasthof. Da gibt es Hölzer die schon über 200 Jahre alt sind und wie frisch bearbeitet aussehen.

Vier Häschen mit einer Schleife. | Bild: Werner Mueller

Unter den Händen von Fritz Wöhrle entstehen nun in seiner Freizeit jährlich Holzfiguren, welche der jeweiligen kalendarischen Situation angepasst sind.

Auch Schafe dürfen in der Tierschar nicht fehlen. | Bild: Werner Mueller

Liebevolle Handarbeit

Nicht nur an der Bandsäge ist Wöhrle fit. Mit einer rotierenden Schmirgelscheibe werden die ausgesägten Konturen nachgearbeitet, verrundet und abgeschrägt. Freihändig zieht Fritz Wöhrle dabei die Konturen mit der Schleifscheibe.

Schöne Hasen für das Osterfest. | Bild: Werner Mueller

Es zeigt sich, dass Wöhrle gut mit Pinsel und Farbe umgehen kann. Das Ergebnis sind fantasievoll bemalte Figuren, die von Vorübergehenden bestaunt werden.

Mit einer rotierenden Schmirgelscheibe arbeitet Fritz Wöhrle die ausgesägten Konturen nach. | Bild: Werner Mueller

Buntes Treiben im Ostergarten

Zum Portfolio des künstlerischen Schaffens von Fritz Wöhrle gehören unterschiedliche hölzerne Figuren. Zu Ostern gehören verschiedene Osterhasen-Ansichten. So gibt es Hasen mit einen Korb, gefüllt mit farbigen Ostereiern. Selbstverständlich gehören Hasendamen zur Ausstattung. Lustige Schnecken runden das Ensemble ab.

Gänse, Hasen, Ostereier: die Holzfiguren von Fritz Wöhrle sind ein Hingucker. | Bild: Werner Mueller

Gänse, auch Enten sind ebenfalls beliebte Motive in den Gruppierungen. Dazu behauptet ein aufgeplusteter Truthahn seine Anwesenheit. Natürlich dürfen Schafe im Tierreigen nicht fehlen. Und aufgepasst hinter einem Nest mit Ostereiern verbirgt sich ein überdimensionaler Coronavirus vor dem Betrachter.

Auch dieses Jahr ist Ostern von Corona geprägt. Das Virus versteckt sich zwischen den Ostereiern. | Bild: Werner Mueller

Vorsicht: Virus!

Rote Adern schwellen im Auge des Hahns, als er der Corona-Gefahr gewahr wird. Der Hasenopa ruht sich auf der Bank aus. Auf seinem Schoß steht ein Korb mit Stiefmütterchen.

Ein Ostergruß darf natürlich nicht fehlen. | Bild: Werner Mueller

Hasen warten auf den österlichen Einsatz

Verschiedene Hühner lassen es sich auf dem Rasen gut gehen. Kurzerhand an den Ohren gehalten, stellt Fritz Wöhrle die Osterhasen in den Rasen. Noch stehen Hasen in der Werkstatt und warten auf ihren österlichen Einsatz. Hahn und Henne mit Nachwuchs sind nicht immer gleicher Meinung.