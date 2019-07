Eine Mutter besucht an einem Januarsonntag ihre Tochter in deren Wohnung in Hardt, beim Verabschieden im Hausgang zückt sie ein etwa zehn Zentimeter langes Küchenmesser und ersticht die 22-Jährige. Danach fährt sie zu ihrem Sohn in Tennenbronn, trinkt mit ihm Kaffee und bei der Verabschiedung, der Sohn nimmt an, die Mutter wolle ihn umarmen, zieht sie erneut das Messer und verletzt ihn schwer. So schilderte Staatsanwältin Bettina Körber-Renz die Taten, wegen derer die 57-jährige Mutter seit Donnerstag vor dem Rottweiler Landgericht steht.

Weitere Taten zu erwarten

Dabei war das keine Anklageschrift, die Frau ist auch nicht angeklagt, sie gilt als Beschuldigte, und es geht auch nicht darum, sie hinter Gitter zu bringen: Sie ist bereits in der Psychiatrie, und die Staatsanwältin beantragte daher, ihre Unterbringung dort anzuordnen. Von ihr seien weitere Taten zu erwarten, sie sei daher gefährlich für die Allgemeinheit, so Körber-Renz.

„Es geht hier nicht um ihre Schuld“, betonte auch der Vorsitzende Richter Karlheinz Münzer. Grund ist, dass die Frau offenbar Wahnvorstellungen hat. Bei der Tat befand sie sich, wie schon die Polizei direkt nach der Tat am 27. Januar erklärte, in einem „psychischen Ausnahmezustand“. Offenbar war sie schon vor der Tat in psychiatrischer Behandlung, hatte an diesem Wochenende erstmals Ausgang.

Beim Abschied zweimal zugestochen

Staatsanwältin Körber-Renz schilderte den Tathergang detailliert: Das Messer habe die Frau in einer blauen Stofftasche bei sich getragen, dann im engen Flur dreimal unvermittelt und grundlos auf die Tochter eingestochen, die sich wegen der Enge des Raums nicht wehren oder fliehen konnte. Zuerst in den Hals, dann zweimal in die Brust. Beim 25-jährigen Sohn dasselbe Vorgehen: Im Flurbereich habe sie sich langsam zu ihm umgedreht, dann das Messer von oben in seine Schulter gestoßen, dabei eine Arterie verletzt. „Sie glaubte, alles getan zu haben, um ihn umzubringen.“

Öffentlichkeit wird ausgeschlossen

Im Anschluss an die Verlesung beriet das Gericht den Antrag, die Öffentlichkeit für den Rest des Verfahrens auszuschließen. Das habe das Zentrum für Psychiatrie, wo die Frau untergebracht ist, schon im Mai beantragt: Der Prozess könne zu einer dramatischen Entwicklung ihrer psychischen Stabilität führen. Das bestätigte auch der psychiatrische Sachverständige, Dr. Charalabos Salabasidis: Die Frau sei sehr labil, es sei tatsächlich eine Verschlechterung zu erwarten, ihr Wahn sei festzementiert, „es ist zu befürchten, dass die Situation aus der Kontrolle gerät.“

Urteilsverkündung am 2. August

Auch der Verteidiger der Frau, Rüdiger Mack, und der Anwalt des Sohns, Wido Fischer, schlossen sich dem an, so dass das Gericht nach kurzer Beratung bekannt gab: Die Öffentlichkeit ist bis zur Urteilsverkündigung vom Hauptverfahren ausgeschlossen, mit Rücksichtnahme auf die Persönlichkeitsrechte der 57-Jährigen. Bei Prozess würde über die Schuldfähigkeit der Frau entschieden, es gehe um die Gesundheit der Beschuldigten, so Münzer, zudem um die Beziehung zu ihren Kindern und ihren Krankheitsverlauf. Das Urteil soll am Freitag, 2. August, voraussichtlich nachmittags verkündet werden.