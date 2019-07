Am Ergebnis hat sich nichts geändert. Auch bei der erneuten Wahl des Tennenbronner Ortsvorstehers und seinen Stellvertretern kam heraus, dass Lutz Strobel nicht mehr Ortsvorsteher des Schramberger Stadtteils werden wird. Mit sechs Nein- und zwei Ja-Stimmen verwehrte ihm die Mehrheit des Gremiums in einer Sondersitzung im Schramberger Rathaus erneut das Vertrauen. Erneut einstimmig gewählt wurden die Ortsvorsteher-Stellvertreter Manfred Moosmann und Patrick Fleig.

Schramberg Keine Ruhe in Tennenbronn: Strobel fühlt sich „vom Hof gejagt“ und ein anonymer Briefeschreiber zweifelt die Wahl an Das könnte Sie auch interessieren

Notwendig geworden war die Wahlwiederholung, weil wenige Tage nach der Wahl des Ortsvorstehers und dessen Stellvertreter ein Schreiben beim Landratsamt Rottweil einging. Darin zweifelte der anonyme Schreiber die Rechtmäßigkeit der Wahl des Ortsvorstehers und seiner Stellvertreter an. So hätte Ortsvorsteher-Stellvertreter Thomas Ernst die Sitzung weder einberufen noch leiten dürfen, da dessen Amtszeit mit der Wahl am 26. Mai geendet habe. Nach kommunalrechtlicher Überprüfung stand fest, dass Thomas Ernst die Sitzung bis einschließlich des Tagesordnungspunkt „Verpflichtung der neuen und wiedergewählten Ortschaftsräte“ hätte leiten dürfen. Die darauffolgende Wahl der beiden Stellvertreter und des Ortsvorstehers hätte vom ältesten Mitglied des Gremiums geleitet werden müssen.

Die Sitzung im Schramberger Rathaus wurde vom dienstältesten Mitglied des bisherigen Gremiums Tennenbronner Ortschaftsrates, Reinhard Günter, einberufen und geleitet. Nachdem das Wahlergebnis feststand, sprach Reinhard Günter den Dank des Ortschaftsrates an den bisherigen, bei der Sitzung nicht anwesenden Ortsvorsteher Lutz Strobel aus. „Lutz Strobel hat sich für Tennenbronn eingesetzt, aber er hat das Vertrauen des Ortschaftsrates nicht mehr bekommen.“ Dies sei Demokratie und wer sich für eine Wahl aufstellen lasse müsse damit rechnen, nicht gewählt zu werden. Günter wünschte Strobel gesundheitlich und beruflich alles Gute für die Zukunft.

Der Gemeinderat der Stadt Schramberg bestätigte das Wahlergebnis in seiner Sitzung, die am selben Abend stattfand.