Der Fahrer eines Ford Mondeo ist am Dienstagabend an der Einmündung zur Kreisstraße 5531 in Richtung St. Georgen frontal mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen. Nach Aussagen von Zeugen näherte sich der 30-jährige Fahrer gegen 18.30 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit aus Tennenbronn kommend der Kreuzung beim Maurerhäusle.

Wie die Polizei weiter mitteilt, zog der Fahrer dort nach kurzem Abbremsen beim Stoppschild das Steuer des Autos nach rechts um auf die Kreisstraße einzubiegen. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und geriet schließlich auf die Gegenfahrbahn, wo er frontal mit dem aus St. Georgen kommenden Fahrzeug eines 57-Jährigen zusammenprallte.

Schwerverletzte und massiver Sachschaden

Infolge der Kollision wurde der Wagen des Unfallverursachers in die entgegengesetzte Richtung gedreht und kam am Fahrbahnrand zum Stehen. Der BMW des 57-Jährigen geriet ebenfalls ins Schleudern und kam auf einer abschüssigen, an die Fahrbahn angrenzende Wiese zum Stillstand.

Bei dem Unfall wurden der 30-jährige Verursacher und seine beiden Mitfahrer – eine 29-Jährige und ein einjähriges Kind – sowie der entgegenkommende Fahrer schwer verletzt. Alle vier Unfallbeteiligten mussten in mehrere Krankenhäuser gebracht werden. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden von insgesamt rund 47.000 Euro.