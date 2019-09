Der „Let‘s dance in der Tracht“-Spielenachmittag kommt bei den 15 Mädchen an, die sich im Schulpavillon der Grundschule eingefunden haben. Leider sind Buben noch nie dabei gewesen, war von Tanja Roth zu erfahren. Vielleicht, so Stefanie Staiger als Musikantin und Tanzgruppenleiterin am Sommerspaß, kommt irgendwann mal einer dazu.

Jana (links) hilft Emma beim Anziehen des Oberteilabschlusses mit dem Goller. | Bild: Werner Mueller

Den Mädchen hat es jedenfalls Spaß bereitet. Vor allem auch die Vorführung, wie die evangelische Tennenbronner Tracht getragen wird. Allein schon das Anziehen ist eine Sache für sich. Stefanie Staiger hatte vorsorglich die Trachtenstücke fein säuberlich über Stühlen ausgelegt. Spannen wurde es, als Staiger und Tochter Nadine zwei Mädchen halfen, in die Tracht zu schlüpfen, damit die im Kreis sitzenden Mädchen zuschauen konnten, welche Reihenfolge zu beachten ist.

Zunächst aber wurde der Schustertanz einstudiert. Stefanie Staiger spielte das Akkordeon und sang den Text dazu. Wider Erwarten hatten die Kinder nach wenigen Augenblicken den Tanzablauf verinnerlicht. So folgte für alle das Anziehen der Tracht. Die Mädchen halfen sich gegenseitig mit dem Binden der Schürze, den Puffärmeln an der Bluse; beim Anbringen des „Goller“, dem Abschluss der Tracht unter dem Kinn der Trachtenträgerinnen, wurde von den Erwachsenen geholfen. Schwungvoll tanzten die Kinder erstmals in Tracht den Schustertanz, in dem das Schuhmacherleben beschrieben wird.