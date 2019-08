von Monica Marcel

Die 57-Jährige, die am 27. Januar ihre Tochter in Hardt erstochen und anschließend ihren Sohn in dessen Wohnung in Tennenbronn schwer verletzt hat, bleibt in der Psychiatrie. Das ergab das Sicherungsverfahren, das am Landgericht Rottweil weitestgehend nichtöffentlich geführt wurde. Am Donnerstag erläuterte Richter Karlheinz Münzer ausführlich die Entscheidung der Kammer. Die Frau sei seit Jahrzehnten psychisch krank, die paranoide Schizophrenie habe sich bei ihr im Lauf der Jahre verschlimmert. Sie leide unter Wahnvorstellungen, fühle sich ständig verfolgt, glaube daran, dass nachts Leute in ihr Zimmer kämen und sie bestehlen würden, dass in ihrem Körper Chips angebracht seien, um sie zu überwachen.

Und durch die Tat selbst habe sie eine Grenze überschritten, bisher habe sie zwar von Messern gesprochen und eines bei ihrem Bett aufbewahrt, um sich nachts wehren zu können, doch zugestochen habe sie noch nie. „Das erhöht die Gefahr“, so Münzer, „das kann sich gegen jeden richten, der in dieses Wahngebäude eindringt.“ Die Tat selbst war offenbar Folge dieser sich verstärkenden Wahnvorstellungen: Nachdem die beiden Kinder ausgezogen waren, fürchtete sie sich zunehmend um sie. Und zog dann den Schluss, sie nur retten zu können, indem sie sie umbrachte. Nach der Tat habe sie versucht, sich mit dem Messer, das sie kurz zuvor in Rottweil gekauft hatte und das extrem spitz zulief, selbst umzubringen. 70 Messerstiche habe sie in der Brust gehabt, als die Polizei sie in Tennenbronn festnahm. Und dann gesagt: „Warum sieht das im Fernsehen so leicht aus? Warum kriege ich das nicht hin?“

Ärzte und Pfleger getäuscht

Eine unfassbare Tat, auch für das Gericht, wie Münzer betonte. „Die Tragik liegt vor allem darin, dass die sich freiwillig in Behandlung begab, sämtliche Medikamente nahm“, sie machte ihre Therapien, zwei Belastungsproben, bei denen sie aus der geschlossenen Abteilung des Vinzenz von Paul-Hospital in Rottweil herausdurfte, seien gut gelaufen. „Dissimulationskrankheitssymptome“, nannte das Münzer, damit konnte sie die Ärzte und Pfleger täuschen.

Unfassbar aber auch deshalb, weil sie ihre Kinder liebt. Und weil ihre Tochter alles für sie tat, „die Liebe wurde erwidert“. Eine Karte mit der Aufschrift „Für die beste Mama der Welt“ stand in deren Zimmer. Das Handeln der Mutter war wahngeleitet, so Münzer, sie sei getrieben gewesen von der wahnsinnigen Angst um sie, sie habe ihre Kinder vor einem schlimmen Leben schützen wollen. Einem Leben, das es nur in ihren Wahnvorstellungen gab.

Tat gezielt geplant

Die Tat selbst habe sie gezielt geplant, das Messer in einer blauen Handtasche versteckt, die Gelegenheit abgewartet, um mit ihrer Tochter alleine sein zu können, dann mit ihr Tee getrunken und ferngesehen, bei der Verabschiedung im engen Hausflur plötzlich zugestochen. Die Tochter habe keine Chance gehabt, sich zu wehren, einer der drei Stiche traf das Herz, der andere Schlagadern, wahrscheinlich sei sie innerhalb von Sekunden tot gewesen. Danach habe sie das Messer wieder eingepackt und sei mit dem gekauften Kuchen zu ihrem Sohn gefahren. Die blutverschmierte Jacke habe sie im Auto gelassen, und als der Sohn sie auf die Blutspritzer auf ihrer Stirn angesprochen habe, etwas von einer Verletzung gesagt. „Die Blutflecken auf der Hose hat sie geschickt verborgen“, so Münzer.

Wahnvorstellungen seit der Jugend

Die 57-Jährige leide schon seit der Jugendzeit an Wahnvorstellungen, angefangen habe das mit einer unglücklichen Liebe zu einem jungen Mann, der zwar Sex, aber keine feste Beziehung mit ihr wollte. Sie habe sich damals eingebildet, er würde überall herumerzählen, sie sei noch Jungfrau. Später habe sie dann das Gefühl gehabt, die Freundin des jungen Mannes sei durch ihren eigenen Körper durchgefahren und sie sei jetzt die symbolische Jungfrau für andere. Immer wieder wurde sie behandelt.

Ihren Mann lernte sie in Marokko kennen, er kam nach Deutschland und fand Arbeit in einem Hotel, man kaufte eine Wohnung, sie wurde schwanger, ihre Krankheit verheimlichte sie ihm lange, musste aber wieder in die Psychiatrie, damals wurde dann auch die Schizophrenie diagnostiziert. Als er sie verließ, zog sie zurück ins Elternhaus nach Hardt, die Kinder waren viel bei den Großeltern, da die Mutter nicht in der Lage war, sich um sie zu kümmern.

Wie lange die 57-Jährige in der Psychiatrie bleiben muss, ist offen. Ihre medizinische Prognose sei sehr schlecht, betonte Münzer, „die Behandlungsmethode, die ihren Zustand verbessert, gibt es nicht.“