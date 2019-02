Tennenbronn – In der Forstbetriebsgemeinschaft Tennenbronn (FBG) sind die Tennenbronner Waldbesitzer zusammengeschlossen. In der Hauptversammlung stellte Vorsitzender Erich Kunz das Jahr eher als schwierige Angelegenheit dar. Grund zur Sorge waren die meteorologischen Ereignisse wie Sturm, die anhaltende Trockenheit und zuletzt der aufgetretene Schneebruch. Der Holzpreis sei durch die großen Holzmengen im Norden und Osten "in den Keller gefallen." Es sei klar, diese Holzmengen drücken spürbar auf den Preis, auch im Südwesten.

Eher eine unendliche Geschichte ist die Borkenkäferplage. Glücklicherweise sei Tennenbronn bis auf wenige Stellen gut weggekommen. Die Holzabfuhren wurden streng nach Qualität sortiert, was von Privatwaldbesitzern fast nicht zu leisten sei. Kommt vom Borkenkäfer befallenes Holz nicht schnell genug aus dem, Wald, "kann man warten, bis wann der Käfer kommt", so Erich Kunz. Sein Resümee: "Viel Arbeit und wenig Lohn sei zu erwarten."

Im Zentrum der Muttergänge befindet sich die Rammelkammer. Von dort aus legt das Weibchen die Gänge an. | Bild: Werner Mueller

Revierleiter Jürgen Obergfell klärte auf, wie die verschiedenen Käferrassen dem Wald den Kampf ansagen. Es sei notwendig, bereits im April nach Käferbäumen zu suchen. Befallenen Bäume lassen sich durch verschiedene Maßnahmen erkennen. Wenn der Käfer zum Ausfliegen kommt, wird die zweite und dritte Käfergeneration möglich. Ein vergessener Baum könne in der Folge zu 400 befallenen Bäumen führen, erklärte Frauke Kleemann.

Geschäftsbericht meldet Absatzrekord

Der Geschäftsbericht von Klaus Wälde stimmte die Gesichter der Waldbauern eher fröhlich. So spricht er von einem Absatzrekord gegenüber dem Vorjahr. Allein an das Sägewerk Finkbeiner wurden mit knapp 7500 Festmeter Holz knapp die Hälfte der geernteten Menge verkauft. Die 197 Mitglieder bewirtschaften 1660 Hektar Wald. Von einem leichten Überschuss in der Kasse berichtet Gerhard Moosmann und Winfried Ketterer bestätigt mit dem Prüfungsbericht die Richtigkeit der umfangreichen Zahlen.

Für Ortsvorsteher Lutz Strobel stellt die FBG eine wichtige Organisation in Tennenbronn dar. Denn rund 60 Prozent der Gemarkungsfläche sind mit Wald bewachsen, der auch der Naherholung dient. Eine Vorreiterrolle habe Edwin Klausmann während seiner Vorstandstätigkeit nach der Gründung übernommen. Die beantragte Entlastung wurde zur reinen Formsache.

Rundholz erzielt Rekordpreis

Als Vertreter der Forstwirtschaftliche Vereinigung Schwarzwald, deren Mitglied die Tennenbronner Forstbetriebsgemeinschaft ist, erklärte Thomas Weißer anhand von Schaubildern den Holzmarkt, der im ersten Halbjahr einen Umsatzrekord brachte. Rund zwei Drittel des angefallenen Holzes wurde im Inland verkauft.

In Baden-Württemberg wurden ein Rundholzrekordpreis von 92 Euro je Festmeter gegenüber von 81 Euro im Vorjahr erzielt. Dass in Europa mittlerweile über 100 Millionen Festmeter Schadholz angefallen ist, lies die Waldbesitzer aufhorchen. Die Forstwirtschaftliche Vereinigung habe einen Jahresumsatz inklusiv der Provisionsgeschäfte in Höhe von etwa 15 Millionen Euro in 2018 erzielt.

Verkehrssicherung ernst nehmen

Dass ein Holzwirt neben Rechten auch Pflichten zu erledigen hat, schilderte Frauke Kleemann vom Forstamt Rottweil. Vor allem die Verkehrssicherungspflicht sei nicht leichtfertig zu nehmen. Möglichst dokumentieren, welche Maßnahmen im Wald und vor allem auch in den 30- Meterzonen an Straßen geleistet wurden, um im Schadensfall den notwendigen Beweis der Verkehrssicherung zu erbringen.

Von Schriftführer Stefan Allgeier war zu erfahren, dass datentechnische Neurungen auch nicht vor der FBG Halten machen. Die Datenschutz-Grundverordnung bereitete dem Schriftführer einige zusätzliche Aufgaben, die er nach Aussage des Vorsitzenden Erich Kunz mit größter Sorgfalt und Bravour erledigt hat. Allgeier sagt weiter, im Bankverkehr haben sich Veränderungen ergeben, weswegen der Mitgliederbestand durchleuchtet und aufgrund der Beitragszahlungsumstellung neu erfasst wurde. Allerdings, so Stefan Allgeier, liegen die konkreten Zahlen erst im Frühjahr 2019 vor.