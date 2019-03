Alle Musiker geben ihr Bestes: Am Samstag, 13. April, gibt der Blasmusikverein Harmonie Tennenbronn sein Jahreskonzert in der Festhalle ab 19.30 Uhr. Mit dabei sind das Vororchester und das Jugendorchester Tennenbronn. Der Musikverein steht unter der Leitung von Thomas Wössner. Premiere hat das von Helena Maurer geleitete Vororchester. Andreas Nagel wird das Jugendorchester Tennenbronn leiten.

Alle Instrumentengruppen sind gefordert, ihr Bestes zu geben. | Bild: Werner Mueller

Es ist spürbar, dass bis zum Konzertbeginn nicht mehr viel Zeit übrig ist. Deswegen wurde ein umfangreiches Probenwochenende eingelegt. Ja – und irgendwie fühlen sich die Harmonie-Musiker als Helden. Nicht kriegerische Helden, sondern Helden der musikalischen Art. Schließlich steht das Programm unter dem Titel "Helden und Sagen". Um hier mitsprechen zu können, musste zumindest Dirigent Thomas Wössner in die verschlungenen Wege und Pfade der Helden- und Sagenwelt eintauchen. So wird mit jedem Musikstück dem Zuhörer ein besonderer Held begegnen.

Blick in die Helden- und Sagenwelt

Und das Abtauchen in die Helden- und Sagenwelt hat sich gelohnt. Thomas Wössner hat es bravourös geschafft, interessante Musikstücke auszugraben, um damit in die vorbereitenden Proben zu gehen. Der Dirigent weiß, nicht alle Stücke sind leicht zu spielen. Die Musiker wissen das ebenfalls. Und gerade deswegen sind alle an der Probe Beteiligten selbst gespannt, wie das alles so klingen wird.

Arbeit Register für Register

Thomas Wössner steht im Übungsraum der Harmonie vor dem Orchester und strahlt eine Portion Sicherheit aus. Klar, nicht alles, was manchmal satzweise gespielt wird, entspricht dem Wunschklang des Dirigenten. Es sind die versteckten Schwierigkeiten in den Stücken, die Wössner nacharbeitet. Dabei kommt es nicht darauf an, möglichst schnell zum Ergebnis zu kommen, sondern es wird geübt und gespielt, bis Thomas Wössner seine Zustimmung gibt. Er versteht es, den Klangkörper – von außen betrachtet – locker zu führen. Nur wenige energische Hinweise bestimmen den Umgangston mit dem Orchester. Die einzelnen Register werden gefordert. Erkennt der Dirigent etwas, das nicht der musikalischen Gesamtheit des Titels entspricht, sind kurzerhand einzelne Register zum Vorspiel gefordert.

"Music for a Hero" zum Auftakt

Wenn mit "Music for a Hero" das Konzert eröffnet wird, dient diese Komposition zum Einspielen auf die nächsten drei Stücke. Denn hier wird das Orchester wirklich gefordert, eben wie Helden. Die Stücke haben es in sich, erklärt Ewald Staiger im Gespräch. Zu hören sein wird auch Dragon-Fight, ein Leckerbissen für Blasmusikliebhaber. Natürlich findet ein Ausflug in die Agentenwelt von James Bond statt und zum Schluss werden sich die Gladiatoren mit einem würdigen Stück im Sinne von "Heldenepos" verabschieden. Das Probenwochenende hat Musiker und Musikerinnen gefordert. In Gemeinschaft und beim gemeinsamen Mittagessen sammelten alle Teilnehmer neue Kraft.