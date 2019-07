Für die einen ist die 13 eine Unglückszahl, für die Tennenbronner eher eine Glückszahl. Denn die Gemeinde erlebt in diesem Jahr die 13. Auflage von Summerland. Einziger Wermutstropfen für die Fans von Summerland ist, dass in diesem Jahr der August „nur“ vier Mittwoche zu bieten hat. Doch ab dem 7. August steppt der Bär oben am Remsbachhof beim Gästetreff, wenn Summerland eingeläutet wird.

Vorbereitungen fast abgeschlossen

Von Andrea Müller vom Schramberger Tourismusbüro ist zu erfahren, dass die Vorbereitungen so gut wie abgeschlossen sind. Es wird auch Neuerungen geben mit den beteiligten Gruppen, welche jeweils nach dem Kinderprogramm auftreten werden. Die Narrengilde Pfrieme-Stumpe sorgt mit ihren liebenswerten und aufmerksamen Mitgliedern wieder für das leibliche Wohl der Gäste. Zunftmeisterin Helga Wölk kann sich glücklich schätzen, für jede der Mittwochveranstaltungen während der Urlaubszeit das notwendige Personal vorhalten zu können.

Kinderprogramm beginnt um 18.30 Uhr

Doch auch Bewährtes wird beibehalten. Das Rathauspersonal ist bis auf die neue Abteilungsleiterin Marketing und Tourismus, Aylinde Liedtke, seit Jahren federführend dabei. Harald Burger ist zuständig für die Programm-Organisation. Andrea Müller und Corinna Hermann vertreten das Tourismusbüro Schramberg. An den Öffnungszeiten hat sich nichts geändert. Mit Beginn des Kinderprogramms ist auch der Spieletreff geöffnet, damit sich die Eltern in Ruhe im Biergarten der Musik zuwenden können. Der Biergarten öffnet ab 18 Uhr.

Das Edelweiß-Echo gehört seit Jahren zum festen Programmbestandteil bei Summerland in Tennenbronn. | Bild: Werner Mueller

Auftakt mit dem Edelweiß-Echo

Für das Edelweiß-Echo, ein Garant für zahlreich erscheinendes Publikum, ist seit Jahren der erste Abend der Veranstaltung reserviert. Die Musikantenfamilie Haas, die ihren Ursprung in Tennenbronn hat, ist mittlerweile auf dem Hardt wohnhaft. Bereits vor dem Auftritt ab 19.30 Uhr werden sich viele Fans einfinden, welche dem Edelweiß-Echo seit Jahren die Treue halten.

So wird Summerland zum Erfolg. Die Besucher sitzen dicht nebeneinander und genießen die Summerland-Stimmung. | Bild: Werner Mueller

Musikalisch ist die Musikerfamilie jedenfalls auf der Höhe der Zeit. Vor allem die ansprechende Abwechslung der vorgetragenen Stücke, von alpenländisch, heimatbezogen bis hin zu Pop und Rock, stellt sich als Musik für alle Ohren dar. Nicht wenige Besucher wollen einfach nur lauschen und sich am unverkennbaren Sound der heimatverbundenen Band erfreuen.

Liedermacher und Zauberer

Mit dem bekannten Kinderliedermacher Jürgen Fröschle beginnt das Kinderprogramm um 18.30 Uhr. Am 14. August werden Kasperle, Bello und Seppel samt Zauberer Pfiffikus von der Villinger Puppenbühne mit dem vielseitigen Dieter Sirringhaus vor Ort sein. Dreimal hintereinander, am 14., 21., und 28. August, jeweils ab 18.30 Uhr, sorgt Sirringhaus für die Kinderunterhaltung. Die Kasperleaufführungen von Dieter Sirringhaus haben immer eine soziale Botschaft für die Kinder.