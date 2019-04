von Martin Himmelheber

Wenn alles gut geht, wird die Tennenbronner Spielelandschaft zum 1. Mai eröffnet. Das hat Ortsvorsteher Lutz Strobel im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt. Er habe ein mögliches Pächterpaar und warte nur noch auf die endgültige Zusage.

Rückmeldung diese Woche

Im Ortschaftsrat hatte Strobel berichtet, dass andere Interessenten kurz vor Vertragsabschluss einen Rückzieher gemacht hatten. Gemeinsam mit der Abteilungsleiterin Tourismus und Marketing Ayline Liedtke habe er sich auf die Suche nach Pächtern für die Spielelandschaft gemacht: "Wir hoffen auf eine positive Rückmeldung noch diese Woche."

Pächter wirft hin

Im vergangenen Jahr hatte ein Lauterbacher Kiosk die Spielelandschaft gepachtet, dieser habe am Saisonende den Vertrag gekündigt, weil die Besucherzahlen für ihn nicht gestimmt hätten und es "schon fast ein Drauflegegeschäft" gewesen sei.

Alle Hebel in Bewegung

Im Ortschaftsrat hatte sich Manfred Moosmann für eine Pächtersuche stark gemacht: "Wir müssen alles in Bewegung setzen, dass die Spielelanschaft wieder eröffnet wird." Auch sollten die Hinweise auf diese Touristenattraktion verbessert werden und mit Bildern gezeigt werden, was die Besucher erwartet.

150 000 Euro investiert – für 850 Gäste

Strobel pflichtet dem bei und kündigt zusätzliche Werbeschilder im Ort und im Ferienpark an. Auch die Werbung werde von der Stadt übernommen. Im bisherigen Vertrag sollte der Pächter für die Spielelandschaft werben, das habe aber nicht geklappt. Auch sei ein Info-Flyer geplant, auf dem für die Spielelandschaft mit dem ungewöhnlichen Minigolf und dem Fußballbillard geworben werde. "Der Flyer kommt dann in alle Ferienwohnungen und Gastronomiebetriebe", kündigt Strobel an. Wir müssen alle mehr dafür tun."Schließlich habe die Stadtviel Geld investiert: "Es wäre doch schade, wenn das so vor sich hin dümpelt."