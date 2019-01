Das Angebot für Kinder und Jugendliche in Tennenbronn verschlechtert sich im Jahr 2019. Diese Erkenntnis brachte die Fraktion der Freien Liste Tennenbronn bei der Ortschaftsratsitzung dazu, einen Antrag zur Verbesserung des Freizeitangebots während der Schulferien zu stellen. Vorgelegt hatte den Antrag der Fraktionsvorsitzende Manfred Moosmann. Der Begründung liegen verschiedene Faktoren zugrunde, etwa das Schließen des Freibades und den 2018 erfolgten Umzug der verlässlichen Grundschule vom Kindergarten Maria Königin in die Grundschule. Weiter schreibt Moosmann, dass die Betreuungsangebote in den Pfingstferien nicht auf die Ferien der Kindergärten abgestimmt sind. Deswegen sei es wichtig, darüber zu beraten.

Schramberg So macht es Schramberg: Zuhören, was sich Jugendliche wünschen Das könnte Sie auch interessieren

Diese Feststellung ist bei der Stadtverwaltung angekommen. So wurde Marcel Dreyer, Leiter von Juks³, beauftragt, in der Sitzung Stellung zu beziehen. In der Grundschule steht eine Mitarbeiterin zur Verfügung, welche sich am Morgen bis zum Schulbeginn und in der Mittagszeit um das Essen der Kinder kümmert und bis zum Schulbeginn am Nachmittag die Betreuung der Kinder übernimmt. So ist gesichert, wo sich die Kinder befinden, was einen wichtigen Faktor für die Eltern darstellt. Die Frage, was während der sechs Wochen dauernden Schulferien mit der Kinderbetreuung geschieht, war noch nicht geklärt.

Um die Situation zum Besseren zu wenden, führte die Stadtverwaltung im Juli und November 2018 Gespräche mit Juks³ und einer Elterndelegation, mit dem Ziel, was Juks³ an verlässlicher Ferienbetreuung leisten kann. Marcel Dreyer erklärte, was Schramberg tun kann und welche Angebote in der Kernstadt und den Stadtteilen Waldmössingen, Sulgen und Tennenbronn geleistet werden können.

Auf jeden Fall werde in der ersten Pfingstferienwoche von Montag bis Freitag in Tennenbronn eine ganztägige Betreuungswoche mit Mittagessen zum Thema Natur angeboten. Während der Schulferien findet eine Woche die Betreuung in Sulgen statt. Die dritte bis fünfte Ferienwoche verbringen die Kinder auf dem Bauspielsplatz in Waldmössingen. Dort können Kinder aus Tennenbronn teilnehmen. Ein Bustransfer ist eingerichtet und hierzu müssen mindestens vier Kinder in Tennenbronn an der noch zu bestimmenden Bushaltestelle zusteigen.

Tennenbronn Zwei im Gespräch mit Tennenbronns Ortsvorsteher Das könnte Sie auch interessieren

Die Abfahrt wird voraussichtlich ab 7.30 Uhr stattfinden, die Rückkehr ist bis 17 Uhr vorgesehen. Bis zum Beginn um neun Uhr werden die Tennenbronner Kinder durch geschultes Personal betreut. Buchbar sind einzelne Tage, einzelne Wochen oder das Gesamtangebot. Es wird Mittagessen geben und die Veranstaltungen finden bei jeder Witterung statt. Die Betreuung erfolgt durch pädagogisch geschultes Personal. Allein für den Bustransfer gibt Juks³ rund 2000 Euro aus dem eigenen Etat aus. Des Weiteren soll geklärt werden, ob es möglich werden kann an der Grundschule eine einwöchige Betreuung aufzubauen. Hierzu sind noch personelle Fragen zu klären, ist von der Ortsverwaltung zu erfahren. Ziel sei es, die zweiwöchige Betreuung aufzubauen während der Zeit von acht Uhr bis 13 Uhr. Im Herbst soll ein Treffen mit den Eltern stattfinden.