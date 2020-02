Das Cego-Spiel hat in Baden, vor allem im Schwarzwald, eine langjährige Tradition. Allerdings geriet das Spiel über lange Zeit in Vergessenheit und wurde nur noch vereinzelt gespielt. Heute erlebt Cego die Wiedergeburt. Viele Kartenspieler und -spielerinnen haben sich dem Spiel zugewandt. Das Spiel ist nicht leicht durchschaubar, etwas unberechenbarer im Spielverlauf – und das macht seinen Reiz aus.

Zusammenarbeit vereinbart

Dass in Tennenbronn wieder Cego gespielt wird, geht darauf zurück, dass der Vorsitzende der Schwarzwaldverein-Ortsgruppe Tennenbronn, Helmut Moosmann, und der Vorsitzende der Projektgruppe Heimathaus, Robert Hermann, 2018 eine Zusammenarbeit vereinbarten. Damals beschlossen beide, ab 2019 Cego-Übungsabende anzubieten. Die Übungsabende wurden mit einem Cego-Turnier beendet und die Teilnehmer wünschten die Fortsetzung des Spielspaßes.

In der ersten Spielrunde begegnen sich von links Erwin Haas, Heinrich Fleig, Reiner Böhmann und Helmut Moosmann am Spieltisch. | Bild: Werner Mueller

Nun wurde heuer das Vereinsheim des Fußballvereins Tennenbronn zum Turnierschauplatz mit 52 Teilnehmern. Für den bekennenden Cego-Fan Helmut Moosmann war klar, dass er die Organisation übernimmt. Damit bei strittigen Fällen ein Schiedsgericht zur Verfügung steht, hatte sich Martin Hilser bereiterklärt, gemeinsam mit Helmut Moosmann diese Aufgabe zu übernehmen.

Los bestimmt die Spielpartner

Wie es an solchen Turnieren üblich ist, wurden die Spieler an die bereitstehenden Tische zugelost. Jeweils vier Spieler konnten mit den auf dem Tisch ausgelegten Karten spielen.

13 Tische beim Turnier besetzt

Ähnlich dem Skatspiel wird bei Cego gereizt. Damit beginnt immer der Spieler rechts vom Kartengeber, dann geht es weiter reihum entgegen dem Uhrzeigersinn. Am Turnier in Tennenbronn wurden an 13 Tischen zwei Runden mit jeweils 16 Spielen gespielt. Unter den Spielern waren auch Gäste aus St. Georgen, die sich mit spielerischem Einsatz einbrachten.

Das Cego-Spiel hat sich inzwischen derart entwickelt, dass mittlerweile Schwarzwaldmeisterschaften ausgetragen werden. Vor allem in der Region Hochschwarzwald finden diese Meisterschaften großes Interesse. Der nächste Spieltag ist am 16. Februar ab 14 Uhr im Hotel „Krone-Post“ in Simonswald. Näheres ist im Internet zu finden.

Am Anfang stand Napoleon

Was den Ursprung des Cego-Spiels betrifft, wird auf Napoleons Krieg mit Spanien 1808 verwiesen. Der badische Großherzog soll Napoleon zwei Bataillone Soldaten zur Verfügung gestellt haben, darunter Truppenteile aus dem Südschwarzwald. Die Südschwarzwälder seien leidenschaftliche Tarock-Spieler gewesen und hätten das Spiel nach Spanien mitgenommen. Es wird behauptet, dass die Soldaten dort ein spanisches Kartenspiel mit Namen „L‘Hombre“ kennengelernt hätten.

So wird der Spiel-Name erklärt

Die Eigenart des Spiels habe darin bestanden, dass mit unbekannten Karten, die im Laufe des Spiels vom Tisch aufzunehmen waren, gespielt wurde. Im Spanischen heiße dieser Vorgang blind, was „ciego“ bedeutet. Auf Portugiesisch bedeute blind „cego“. Die Soldaten hätten versucht, das Spiel mit Tarockkarten zu spielen, was schließlich gelungen sei.