Plastik, soweit das Auge reicht – nicht nur an vermüllten Stränden oder auf dem Hallenboden nach einem Rockkonzert, sondern täglich beim Einkauf im Supermarkt: einzeln verpacktes Obst und Gemüse, portionierter Käse, eingeschweißte Wurst. Und an der Kasse wartet wiederum eine Plastiktüte, um all das Plastik nach Hause zu transportieren.

Gegen dieses Prinzip des Wegwerfens und des vielen Mülls hat die Umweltgruppe Tennenbronn nun eine Aktion in ihrem Dorf ins Leben gerufen. "Sie bringen – wir füllen", heißt das Prinzip, das auf lokaler Ebene den Plastikmüll reduzieren soll. "Wir haben von allen Geschäften eine positive Rückmeldung erhalten", sagt Reinhard Günter von der Umweltgruppe. Man habe in der Regel zwei bis drei Anläufe benötigt, um die Zustimmung zu erhalten. Vor allem habe aber man in diesem Prozess erklärt, wie die rechtliche Situation ist und wie die Idee umsetzbar ist.

Hürde entfällt künftig

Nach rund einem Monat habe man die Einwilligung der Einzelhändler im Ort erhalten. Nun seien die Plakate, die auf die Möglichkeit zur Nutzug der Mehrwegverpackungen hinweisen, seit einer Woche in den Läden aufgehängt. Rückmeldung seien bisher noch nicht eingegangen. Trotzdem glaubt Reinhard Günter, dass das Schild seine Wirkung entfalten wird. "Viele würden mit einer Mehrwegverpackung einkaufen gehen, wussten aber bisher nicht, dass es die Möglichkeit gibt", sagt er. Diese Hürde gebe es nun nicht mehr.

Angebot auch in St. Georgen

Einer der Einzelhändler, die nun bei "Sie bringen – wir füllen" mitmachen, ist Ulrich Haas mit seinem Edekamarkt in der Hauptstraße in Tennenbronn. Im Gespräch mit dem SÜDKURIER sagt Ulrich Haas: "Ich finde solche Aktionen immer gut." Allerdings, so fügt er hinzu, sei die Umsetzung solcher Ideen nicht immer ganz einfach. Seine Mitarbeiter dürften mitgebrachte Verpackungen beispielsweise nicht hinter der Theke befüllen – vor allem der Hygiene wegen. Trotzdem biete er das an. Im Übrigen auch in seinem Markt in St. Georgen, wie Haas hinzufügt. Dort gibt es zwar keine Hinweisschilder, dass Mehrwegverpackungen akzeptiert werden, trotzdem gebe es einige Kunden, die das ohnehin so praktizieren.

Ulrich Haas stehe zudem mit einem Lieferanten in Kontakt, der Papiertüten für die Obst- und Gemüseabteilungen beider Läden liefern könnte. Das größte Problem: Sind diese Tüten nicht durchsichtig, müssten die Kassierer diese jedes Mal öffnen, um zu schauen, was sich darin befindet. Das würde einen erheblichen Mehraufwand bedeuten, weswegen er nach einer besseren Lösung suche.

Die Umweltgruppe hat mit ihrer Aktion vor allem Wurst-, Käse- und Backwarentheken im Blick. Aber auch Einwegbecher für Kaffee lassen sich durch Tassen und Mehrwegbecher vermeiden, so die Initiatoren. Gerne stelle die Umweltgruppe die Aufsteller auch Läden und Supermärkten in der Umgebung zur Verfügung. Bei Interesse genügt ein Anruf bei Brigitte Bruker von der Umweltgruppe unter 07729/1613.