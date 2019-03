von Sarah Hujer

Ganz ohne erzwungene Frauenquote dominiert das weibliche Geschlecht die Liste der BDU für den Ortschaftsrat in Tennenbronn: Vier Frauen und ein Mann stehen für die "Bürger für Demokratie und Umwelt" zur Wahl. Monika Kaltenbacher, die bereits seit 2011 im Tennenbronner Ortschaftsrat aktiv ist, führt die Liste an, gefolgt von Petra Glünkin. Außerdem stehen Ulrike Meyer und Sabine Grimmig zur Wahl. Der einzige Mann in der Runde ist Reinhard Günter, der bereits im Gemeinderat in Schramberg vertreten ist.

Verwirrungen und Verwechslungen sind hier vorprogrammiert, tritt doch für die CDU sein Namensvetter an. Der Vertreter der CDU trägt seinen Wohnort im Spitznamen und wird "Ichbe" genannt, für die BDU tritt "der Gitarrenlehrer" an. Die Kandidatinnen und Kandidaten der BDU entstammen derselben Generation – sie sind zwischen 54 und 59 Jahre alt – und decken beruflich eine große Bandbreite ab: Monika Kaltenbacher ist Finanzwirtin, Petra Glünkin Heilpädagogin, Ulrike Meyer Geologin und Sabine Grimmig Restauratorin.

Werte und Umwelt

Allen gemein ist das Anliegen, demokratische Werte zu verteidigen und die Umwelt zu schützen. In ihrem Programm zur Wahl plädieren sie für die Fortschreibung des städtischen Klimaschutzkonzeptes, den Ausbau des Radwegenetzes und ein nachhaltiges Energiemanagement für die im Eigentum der Stadt befindlichen Immobilien. Die Busverbindungen zwischen Schramberg und St. Georgen sollen mindestens auf dem aktuellen Stand gehalten, möglichst aber durch Wochenend-Verbindungen erweitert werden. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Thema Integration: Migranten "sind ein wichtiges Potential für unsere Stadt und die Stadtentwicklung" führt die BDU in ihrem Programm aus. Sie plädiert dafür, die Integration der Migrantinnen und Migranten zu fördern.

Vier Kandidatinnen und Kandidaten der BDU kandidieren auch für den Schramberger Gemeinderat: Monika Kaltenbacher für die SPD, Glünkin, Günter und Grimmig für die Liste "Buntspecht & Grüne". Susanne Eiermann, die seit 15 Jahren für die BDU im Tennenbronner Gemeinde- und Ortschaftsrat aktiv war, tritt dieses Mal nicht wieder an.