Im evangelischen Gemeindehaus in Tennenbronn fand die Hauptversammlung des Fördervereins der evangelischen Kirchengemeinde statt. Nach der Begrüßung und einer kurzen Besinnung durch den Vorstizenden Karl Aberle wurden die Jahresberichte verlesen. Der Verein finanziert die 40-Prozent-Stelle der Jugendreferentin Janine Betz, die über den Jugendverband „Entschieden für Christus“ (EC) angestellt ist. Sie und ihr Team aus jungen, ehrenamtlichen Mitarbeitern leiten in der Kirchengemeinde Jungscharen, Teen- und Jugendkreise. Zudem werden immer wieder Aktionen wie Kinderbibeltage, Angebote für Teens und Schulungen angeboten. Janine Betz berichtete von der sehr aktiven Jugendarbeit, in der es ihr Anliegen ist, Kinder und Jugendliche für Jesus zu begeistern und im Glauben zu stärken.

Bei den Neuwahlen gab es einige Veränderungen. Erich Müller gab nach zehn Jahren sein Amt als Kassierer an Karl Aberle (bisher Vorsitzender) weiter. Christian Obergfell und Jeannette Aberle wurden als Kassenprüfer verabschiedet, neu gewählt wurden hierfür Martin Grießhaber und Tobias Obergfell. Simone Obergfell wechselt von der zweiten zur Vorsitzenden des Vereins. Mirco Staiger wurde als zweiter Vorstitzender neu in den Vorstand gewählt. Sandra Weisser bleibt Schriftführerin.