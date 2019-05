Es hat lange gedauert. Viele Beschlüsse waren notwendig, dazu ebenso viele Sitzungen. Nun endlich ist die Frage nach dem Standort der neu zu bauenden Fest- und Sporthalle in Tennenbronn beantwortet worden. Geradezu überwältigend war das Ergebnis der Abstimmung zum Standort. Alle Ortschaftsräte haben sich dafür ausgesprochen und zugestimmt, dass der Neubau auf dem Areal beim Dorfweiher entstehen soll.

In diesem Bereich zwischen der Landesstraße 175 und dem Dorfweiher soll die neue Fest- und Sporthalle entstehen. Deutlich sind die Verlandungen im Weiher zu sehen. | Bild: Werner Müller

Alter Standort zu risikoreich

Rodolf Mager, als Fachbereichsleiter Umwelt und Technik im Rathaus in Schramberg zuständig, stellt fest: „Ich bin 17 Monate hier. Alle Projekte die ich betreue, sind geradlinig verlaufen.“ Mager ging nochmals auf die Standorte ein, welche bereits an der Bürgerinformation am 27. März bekannt waren. Der alte Standort der bisherigen Halle habe ein zu großes Kostenrisiko. Dazu sei die Lärm- und Parkplatzsituation nicht gelöst worden. Der vorgesehene Standort auf dem Kroneareal fällt heraus, da die Grundstückverfügbarkeit nicht besteht. Aus der Sicht von Rudolf Mager sei an der Bürgerinformation den Bürgern eine „sehr gute Information gegeben worden.

St. Georgen Rätselraten auf dem Friedhof: Warum vier Grabkreuze auf dem Boden liegen Das könnte Sie auch interessieren

Der Dorfweiher verlandet

Der bisherige Standort wird wohl eine Wohnbebauung erhalten. An der Ringerhalle werde die Andockung an die bisherige Halle dann entfernt. Der Bereich Kurdobel und Dorfweiher sei für den Tourismus geschaffen worden und soll gestärkt werden. Allerdings verlande der Dorfweiher immer mehr. Was auch eine stark verminderte Wassertiefe beinhaltet. In Einzelaktionen werde von den 1500 Kubikmeter eingebrachtem Verlandungskies und Sand 30 Kubikmeter entfernt.

Großes Interesse bezeugen die Tennenbronner Bürger an der Sachentscheidung zum Standort der neuen Fest- und Sporthalle. | Bild: Werner Mueller

Sieben Millionen Euro Kosten

In der Schiltachaue besteht die benötigte Grundstücksverfügbarkeit. Der alte Standort stehe zur Innenentwicklung Tennenbronns zur Verfügung. Als Zielsetzung sei gegeben, dass die neue Halle bis in fünf Jahren stehen soll, drückt sich Rudolf Mager optimistisch aus.

Felix Broghammer (CDU) wollte die Kosten der Machbarkeitsstudie erfahren. Bei etwa sieben Millionen Euro Baukosten belaufen sich die Kosten der Machbarkeitsstudie auf 30000 Euro. Dazu gibt Rudolf Mager bekannt, „wir rücken dem Dorfweiher auf die Pelle.“ Denn das Gewässer soll kleiner werden. Robert Hermann (CDU) sagt, „ich war der Meinung, dass der alte Standort mehr Vorteile bietet.“ Wichtig sei, dass „die Zeitplan Einhaltung funktioniert.“ So fragte Hermann auch nach möglichen Fördermitteln.

Verlauf der Schiltach wird geändert

Die Revitalisierung auf dem Gelände wurde von Rudolf Mager angesprochen. Dazu gehöre die Verkleinerung des Dorfweiher und den Wasserlauf der Schiltach unter Berücksichtigung des Kraftwerkes zu ändern. Die Durchgängigkeit der Schiltach und das Herstellen der Gewässerökologie, damit verbunden die Geschiebeumleitung in der Schiltach aus dem verkleinerten Dorfweiher zu nehmen. Für diese bevorstehenden Aufgaben werde nach Fördermitteln Ausschau gehalten, sagt Rudolf Mager überzeugend. Und Manfred Moosmann (Freie Liste) ist der Meinung, „wir als Fraktion finden das mit der Revitalisierung Klasse. Da unten können wir was Tolles zaubern.“ Auch Oskar Rapp von der Freien Liste sagt, „es darf nicht sein, dass die Revitalisierung am Freibad, den Hallenneubau behindert.“