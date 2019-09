von Renate Bökenkamp

Die Mauern der katholischen St. Johann Baptist-Kirche barsten nicht beim Konzert am Sonntagabend in Tennenbronn. Es war mit „Posaunen von Jericho„ überschrieben und ein Preisträgerkonzert im Doppel. Doppel, weil sich an diesem Abend Jonas Kopf an der Orgel und die drei jungen Posaunisten der Jugendmusikschule Schramberg Jonas Kopf (17 Jahre), Sebastian Flaig (17) und Dominik Fleig (15) mit ihren Instrumenten der Barock-Musik zuwendeten, darin Einklang und Harmonie fanden und ein zahlreiches Publikum erfreuten.