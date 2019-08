Nachdem der Wirtschaftsausschuss des Landtages von Baden-Würrtemberg am 3. Juli dem Förderantrag der Stadt zugestimmt hat, kündigt Minister Guido Wolf, zuständig für Justiz, Europa und Tourismus, seinen Besuch in Tennenbronn an. Am Mittwoch, 4. September, möchte er offiziell den Zuschussbescheid des Landes für die Modernisierung des Freibads Tennenbronn überreichen.

Bundeszuschuss steht noch aus

Darüber informiert die Stadtverwaltung Schramberg am Freitag in einer Pressemitteilung. Beim Bund wurde ebenfalls ein Förderantrag gestellt. Die Entscheidung über diesen Antrag steht aber bislang noch aus. Die Modernisierung des Freibads soll zeitnah beginnen.

Wie berichtet, fand ein erstes Koordinierungsgespräch Ende Juni im Bonn statt. Derzeit finden Abstimmungsgespräche mit den Vertretern der Oberfinanzdirektion Karlsruhe und des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung sowie des Projektträgers Forschungszentrum Jülich GmbH statt. Mit der Erteilung eines Zuschussbescheids ist deshalb frühestens im Oktober zu rechnen.

Schramberg Die Modernisierung kann starten: Gemeinderat sagt Ja zu Freibad-Plänen Das könnte Sie auch interessieren

Da ein Baubeginn und damit auch die Ausschreibung für die geplanten Abbruch- und Bodenarbeiten üblicherweise nicht vor dem Erhalt des offiziellen Zuschussbescheides möglich ist, wird derzeit intensiv verhandelt, inwieweit beim Freibad eine Ausnahme gemacht werden kann.

Damit der Zuschuss nicht verloren geht, sei eine Genehmigung für einen vorzeitigen Baubeginn zwingend erforderlich, heißt es seitens der Stadt weiter.

Stadt in den Startlöchern

Oberbürgermeister Thomas Herzog versichert: „Wir wollen zügig beginnen und stehen in den Startlöchern. Um den bereits beim Bund reservierten Zuschuss in Höhe von 1,5 Millionen Euro nicht zu verlieren, müssen wir die Genehmigung für den vorzeitigen Baubeginn erreichen. Die Gespräche laufen, doch wir müssen die Abstimmung abwarten, auch wenn es dabei zu Verzögerungen im Bauablauf kommen sollte.“