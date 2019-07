Die Kindergartenbetreuung stellt mit wachsender Bevölkerung für die Stadt Schramberg eine Herausforderung dar. Die stetig wachsende Nachfrage nach Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren und der Wunsch nach verlängerten Betreuungszeiten sind Kriterien, an denen die Attraktivität der Kommune gemessen wird.

Der Ortschaftsrat hat jetzt eine moderate Erhöhungen der Elternbeiträge beschlossen. So steigt der Beitrag bei Regelgruppen von Kindern über drei Jahren von 124 Euro auf 128 Euro. Die Kosten der Regelgruppe für Kinder unter drei von 186 Euro auf 192 Euro. Bei verlängerter Öffnungszeit beider Regelgruppen erfolgt die Anhebung der Kosten von 155 Euro auf 160 Euro und von 233 Euro auf 240 Euro.

Laut Kerstin Flaig, Zuständige für Schul- und Kindergartenverwaltung der Stadt Schramberg, soll mit dem zu Beginn 2019 beschlossenen Förderprogramm die Qualitätsentwicklung in der Kinderbetreuung durch den Bund und das Land Baden-Württemberg unterstützt werden.

Gelder von Bund und Land für den Ausbau von Kindergärten

Bis zum Jahr 2022 wird der Bund rund 5,5 Milliarden Euro und das Land Baden-Württemberg weitere 80 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Schwerpunkt der diesjährigen Planung sind neben dem Ausbau an Kindergartenplätzen weitere Qualitätsverbesserungsmaßnahmen zur Umsetzung der Förderprogramme.

Eine neue Kleingruppe für Tennenbronn

Für den Kindergarten Regenbogen in Tennenbronn bedeutet das eine weitere Kleingruppe. Im Januar 2020 soll die neue Gruppe starten. Der Beschluss steht noch aus. Für den Kindergarten stehen außerdem eine Krippengruppe und weitere Kindergartenplätze, gegebenenfalls mit einem Ganztagesangebot, in Aussicht. Die Planung ist 2019 vorgesehen, die Umsetzung 2020 und fortfolgende Jahre, vorbehaltlich der Haushaltsplanberatungen 2020, so Kerstin Flaig.

Nachfrage nach mehr Ganztagesplätzen

In Tennenbronn ist der Bedarf an einer zusätzlichen Krippengruppe mit zehn Plätzen gegeben. Weitere Plätze im Ganztagesangebot sind gewünscht. Aufgrund zu hoher Auflagen und Anforderungen konnte die Einrichtung einer Kleingruppe im katholischen Kindergarten Maria Königin nicht umgesetzt werden. Diese Plätze fehlen im Zeitraum 2019/2020.

Umbaumaßnahmen für zusätzliche Kindergartenplätze in Planung

Mit der evangelischen Kirchengemeinde wird laut Flaig an einer Gesamtkonzeption gearbeitet: ein Ankauf des Gemeindehauses mit Jugendräumen im Dachgeschoss sowie des bestehenden Kindergartens im Erdgeschoss wird derzeit favorisiert. Durch Umbaumaßnahmen im Erdgeschoss, deren Kosten sich auf etwa 20 000 Euro belaufen, könnten elf zusätzliche Plätze geschaffen werden.

Trotz eines warmen Mittagessensangebots in einigen Kindergärten gibt es keine Stellen für Hauswirtschaftskräfte, sagt Kerstin Flaig.