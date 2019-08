Die gute Resonanz am Tag der offenen Tür veranlasste den Pächter der Minigolfanlage der Spiellandschaft zu einer Neuauflage des Minigolfturniers. Thomas Haas will den Bürgern aus Tennenbronn sowie den zahlreichen Feriengästen mehr als nur Minigolf anbieten. So liegt ein Schwerpunkt seines Tuns auf der Gastronomie, die überaus gut angelaufen sei, wie er sich ausdrückt. Das Minigolfturnier auf den acht neu angelegten Bahnen werde vom Publikum gut angenommen. Etwa ein Dutzend Spielteilnehmer hat sich in die Teilnehmerliste eingetragen. Vor allem die anhaltend warme Witterung hat einen Großteil zur Steigerung der Frequenz beigetragen.

Minigolf als Familienspaß wird auf der Tennenbronner Spiellandschaft praktiziert. Bilder: Werner Müller | Bild: Werner Mueller

Thomas Haas legt Wert darauf, dass die angebotenen Minigolfturniere vor allem Laien ansprechen. So manchem Teilnehmer kommen dabei Erinnerungen an die Jugendzeit in den Sinn. Außer den acht Minigolfbahnen steht auch Fußballbillard auf der oberen Etage des Spielgeländes zur Verfügung. Vom Pächter ist zu erfahren, dass das Golfkrocket-Spiel immer mehr Liebhaber findet. Das abwechslungsreiche Spieleangebot auf der Anlage spricht viele Besucher an.

Im hauseigenen Spezialgrill garen inzwischen gut gewürzte Sparribs und andere Fleischangebote. Ein Salatbüffet rundet nach Turnierende das Angebot ab. Auch für Kinder ist etwas geboten. Neben dem Sandkasten wurde ein Minitrampolin aufgestellt.